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Маркевич оцінив силу першого суперника "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020 – збірної Португалії

15:33 1336 Читать на русском
Маркевич оцінив силу першого суперника "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020 – збірної Португалії
Мирон Маркевич / фото із соцмереж

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування кваліфікації до Євро-2020.

"Жеребкування як жеребкування. Думаю, що три команди, Португалія, Україна та Сербія, будуть боротися за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи. Вірю, що в "синьо-жовтих" непогані шанси посісти одне з перших двох місць.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Не варто забувати, що португальці в Лізі націй виступали без Кріштіану Роналду і показували сильний футбол. У них підійшло багато хорошої молоді, а ця збірна завжди славилася своїми талантами. Але й у збірної України зараз підібралася конкурентоспроможна команда.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Добре, що перший матч Україна проведе проти Португалії на виїзді. Потрібно буде не розгойдуватися, а відразу боротися за позитивний результат. І нехай фаворит у цій зустрічі відомий, у збірної України, з огляду на її нинішній рівень футболу, є шанси на успіх", – цитує Маркевича офіційний сайт ФФУ.

Теги
Україна Україна Португалія Португалія Збірна України Мирон Маркевич
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