Циганков зізнався, кому присвячує нагороду найкращого гравця УПЛ
Лідер Динамо Віктор Циганков поділився враженнями від статусу найкращого футболіста чемпіонату України у 2020-му.
"Приємно завжди отримати індивідуальні призи. Але я завжди ставив командні успіхи вище своїх особистих. Приємно, звичайно, що мене виділили футболісти і тренери.
Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року
Все те, що я вмію в футболі, – це завдяки школі Динамо і зокрема Олександру Іщенку, який її очолює. Також вдячний усім тренерам, з якими працював раніше і продовжую працювати зараз.
Якщо ж говорити про футбол, то Динамо стало володарем Кубка України, Суперкубка, вперше за чотири роки наша команда грала у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Вважаю, що ми на правильному шляху, сподіваюся, так буде і далі", – цитує Циганкова Команда 1.
У нинішньому сезоні УПЛ Віктор провів 12 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.