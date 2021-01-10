"Приємно завжди отримати індивідуальні призи. Але я завжди ставив командні успіхи вище своїх особистих. Приємно, звичайно, що мене виділили футболісти і тренери.

Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року

Все те, що я вмію в футболі, – це завдяки школі Динамо і зокрема Олександру Іщенку, який її очолює. Також вдячний усім тренерам, з якими працював раніше і продовжую працювати зараз.

Якщо ж говорити про футбол, то Динамо стало володарем Кубка України, Суперкубка, вперше за чотири роки наша команда грала у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Вважаю, що ми на правильному шляху, сподіваюся, так буде і далі", – цитує Циганкова Команда 1.

У нинішньому сезоні УПЛ Віктор провів 12 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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