"Приятно всегда получить индивидуальные призы. Но я всегда ставил командные успехи выше своих личных. Приятно, конечно, что меня выделили футболисты и тренеры.

Цыганков стал лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года

Все то, что я умею в футболе – это благодаря школе Динамо и в частности Александру Ищенко, который ее возглавляет. Также благодарен всем тренерам, с которыми работал раньше и продолжаю работать сейчас.

Если же говорить о футболе, то Динамо стало обладателем Кубка Украины, Суперкубка, впервые за четыре года наша команда играла в групповом турнире Лиги чемпионов. Считаю, что мы на правильном пути, надеюсь, так будет и дальше", – цитирует Цыганкова Команда 1.

В нынешнем сезоне УПЛ Виктор провел 12 матчей, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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