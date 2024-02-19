Господарі відкрили рахунок на 2-й хвилині, але одразу по перерві Жирона відігралася. Гол до свого активу записав Віктор Циганков. На 49-й хвилині українець з меж воротарського замкнув передачу Івана Мартіна, зробивши рахунок 1:1.

Гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в Більбао – каталонці все далі від мрій про золото

Це п'ятий гол для Циганкова у 20-му матчі Ла Ліги в сезоні 2023/24. Також в активі 26-річного вінгера збірної України три результативні передачі.

На жаль, гол Циганкова не допоміг Жироні уникнути поразки і набрати бодай одне очко. Поєдинок на Сан-Мамесі завершився перемогою Атлетіка з рахунком 3:2.

Відео гола Віктора Циганкова у матчі чемпіонату Іспанії Атлетік – Жирона 19 02 2024