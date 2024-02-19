Хозяева открыли счет на 2-й минуте, но сразу после перерыва Жирона отыгралась. Гол в свой актив записал Виктор Цыганков. На 49-й минуте украинец из пределов вратарской замкнул передачу Ивана Мартина, сделав счет 1:1.

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Это пятый гол для Цыганкова в 20-м матче Ла Лиги в сезоне 2023/24. Также в активе 26-летнего вингера сборной Украины три результативные передачи.

К сожалению, гол Цыганкова не помог Жироне избежать поражения и набрать хотя бы одно очко. Поединок на Сан-Мамесе завершился победой Атлетика со счётом 3:2.

Видео гола Виктора Цыганкова в матче чемпионата Испании Атлетик – Жирона 19 02 2024