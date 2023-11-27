Артем Довбик из-за травмы не попал в заявку, поэтому Цыганков стал единственным украинцем в составе Жироны, который вышел на игру с Атлетиком.

Довбик выпал из-за травмы, Цыганков в старте: онлайн-трансляция матча Жирона – Атлетик

И именно вингер сборной Украины открыл счет в матче чемпионата Испании. На 55 минуте после прострела с левого фланга мяч пролетел мимо Стуани на дальнюю штангу, где вовремя набежал Цыганков. Виктор точно пробил в ближний угол и вывел Жирону вперед.

Это третий гол 26-летнего Цыганкова за Жирону в сезоне 2023/24. Также в его активе два ассиста.

Видео гола Виктора Цыганкова в матче Жирона – Атлетик Бильбао 27 11 2023