"Циганкову не знають вже, де цінник вішати – 30-40 млн... Я завжди говорив: "Рівень чемпіонату України – взагалі ні про що".

Циганков очолив список найдорожчих українських гравців за версією Transfermarkt

Були матчі з Барселоною та Ювентусом, щоб себе проявити. Що показав Циганков у цій Лізі чемпіонів? Забив з пенальті Ференцварошу? Я зараз зі своєю вагою теж можу грати на рівні УПЛ", – сказав Алієв у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, Циганков у поточному сезоні провів за київську команду 19 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 10 голів та 3 результативні передачі. Разом з іранцем Захедітабаром Шахабом вони – найкращі бомбардири першої половини сезону УПЛ. Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 24 мільйони євро.

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