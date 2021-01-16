"Цыганкову не знают уже, куда ценник вешать – 30-40 млн... Я всегда говорил: "Уровень чемпионата Украины – вообще ни о чем".

Цыганков возглавил список самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

Были матчи с Барселоной и Ювентусом, чтобы себя проявить. Что показал Цыганков в этой Лиге чемпионов? Забил с пенальти Ференцварошу? Я сейчас со своим весом тоже могу играть на уровне УПЛ", – сказал Алиев в программе "Включай подогрев".

Напомним, Цыганков в текущем сезоне провел за киевскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов и 3 результативные передачи. Вместе с иранцем Захедитабаром Шахабом они – лучшие бомбардиры первой половины сезона УПЛ. Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 24 миллиона евро.

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