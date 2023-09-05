Півзахисник Віктор Циганков своєю впевненою грою за Жирону привернув увагу Вулверхемптона, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, представнику АПЛ сподобалася швидка адаптація українця в Іспанії, знання англійської мови, вміння зіграти на декількох позиціях та успішна гра за збірну України у червні 2023 року.

Жирона, однак, відмовилась розглядати трансфер Циганкова. Клуб буде готовий попрощатися зі своєю зіркою не раніше наступного літа – каталонці очікують, що ціна на українця протягом нового сезону значно зросте. Зазначається, що Жирона хоче отримати за Віктора не менше 30-40 млн євро. Погоджуватись на меншу суму іспанці не хочуть, адже 50% прав на гравця належать Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 4 матчі, в яких відзначився результативною передачею. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.

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