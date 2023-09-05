Полузащитник Виктор Цыганков своей уверенной игрой за Жирону привлек внимание Вулверхэмптона, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, представителю АПЛ понравилась быстрая адаптация украинца в Испании, знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях и успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года.

Жирона, однако, отказалась рассматривать трансфер Цыганкова. Клуб будет готов попрощаться со своей звездой не раньше следующего лета – каталонцы ожидают, что цена на украинца в течение нового сезона значительно возрастет. Отмечается, что Жирона хочет получить за Виктора не менее 30-40 млн евро. Соглашаться на меньшую сумму испанцы не хотят, ведь 50% прав на игрока принадлежат Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 4 матча, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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