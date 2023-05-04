Віктор Циганков за кілька місяців завоював статус одного з найбільш зіркових гравців Жирони.

Українець вийде у основі на матч 33 туру Прімери проти Мальорки. Віктор вже 3 місяці не вилізає зі старту Мічела, зібравши серію з 12 поєдинків.

Прес-служба Жирони навіть присвятила Циганкову окрему публікацію з більярдною кулькою 8 номеру та синьо-жовтим прапором.

Зимовий новачок каталонців отримує чимало уваги в медіа, але й на полі показує себе яскраво. Наразі вінгер може похизуватися 3 голами та 4 асистами в 13 матчах Прімери.

Матч Жирона – Мальорка розпочнеться о 20:30 за київським часом. Пряму трансляцію покаже платформа MEGOGO, а за основними подіями можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

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