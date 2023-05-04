Виктор Цыганков за несколько месяцев завоевал статус одного из самых звездных игроков Жироны.

Украинец выйдет в основе на матч 33 тура Примеры против Мальорки. Виктор уже 3 месяца не вылезает из старта Мичела, собрав серию из 12 поединков.

Пресс-служба Жироны даже посвятила Цыганкову отдельную публикацию с бильярдным шариком 8 номера и сине-желтым флагом.

Зимний новичок каталонцев получает много внимания в медиа, но и на поле показывает себя ярко. Сейчас вингер может похвастаться 3 голами и 4 ассистами в 13 матчах Примеры.

Матч Жирона – Мальорка начнется в 20:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет платформа MEGOGO, а за основными событиями можно следить в текстовом онлайн "Футбол 24".

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