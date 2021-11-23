Циганков міг опинитись в Атлетіко або Арсеналі – Динамо відхилило смішну пропозицію
Журналіст Ігор Циганик розповів, що півзахисник Динамо Віктор Циганков міг перебратись до Атлетіко або Арсенала.
"Циганков? Була пропозиція від Атлетіко. Але воно було не того рівня. Колись від Атлетіко була пропозиція і щодо Шевченка. Але це було ще, коли він був зовсім юним, і воно не відповідало за рівню. Клуби не можуть демпінгувати. Вони не можуть продавати своїх гравців за 1-2 млн.
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Футболістів треба продавати дорого. Шахтар продавав гравців по 50 млн і продає далі. І тримає футболістів до останнього. Пропозиція Атлетіко щодо Циганкова була несерйозною у фінансовому плані. Наскільки я розумію, Віктором цікавився і Арсенал. Були такі розмови, але там до грошей справа не дійшла", – поділився Циганик у Циганик Live.
До слова, Циганков у поточному сезоні відіграв у 20 матчах в усіх змаганнях, у яких забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.
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