"Циганков? Була пропозиція від Атлетіко. Але воно було не того рівня. Колись від Атлетіко була пропозиція і щодо Шевченка. Але це було ще, коли він був зовсім юним, і воно не відповідало за рівню. Клуби не можуть демпінгувати. Вони не можуть продавати своїх гравців за 1-2 млн.

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Футболістів треба продавати дорого. Шахтар продавав гравців по 50 млн і продає далі. І тримає футболістів до останнього. Пропозиція Атлетіко щодо Циганкова була несерйозною у фінансовому плані. Наскільки я розумію, Віктором цікавився і Арсенал. Були такі розмови, але там до грошей справа не дійшла", – поділився Циганик у Циганик Live.

До слова, Циганков у поточному сезоні відіграв у 20 матчах в усіх змаганнях, у яких забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.

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