Циганков увійшов до 20-ки найкращих бомбардирів Динамо – він обійшов Мораєса та Алієва

Вінгер Динамо Віктор Циганков після матчу проти Карпат увійшов до 20-ки найкращих голеадорів киян.

Завдяки своєму хет-трику у ворота Карпат у 18 турі УПЛ, Циганков записав на свій рахунок вже 25 м’ячів у футболці дорослої команди Динамо у чемпіонатах України.

"Приємно забивати тричі", – Циганков прокоментував хет-трик у ворота Карпат

Наразі юний хавбек Динамо ділить 18-у сходинку з Дьємерсі Мбокані, який також має 25 голів. Позаду Циганкова залишились такі гравці як Жуніор Мораєс. Олександр Алієв, Юрій Максимов та інші.

Карпати – Динамо: Циганков знову знущається над "левами", львівське прокляття і несправедливість погрому

До слова, перша трійка бомбардирів Динамо у чемпіонатах України виглядає так: Сергій Ребров – 113 забитих голів, Андрій Ярмоленко – 99 м’ячів, а Максим Шацьких відзначився 97 разів, наводить статистику Динамоманія.