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Циганков увійшов до 20-ки найкращих бомбардирів Динамо – він обійшов Мораєса та Алієва

15:09 1193 Читать на русском
Циганков увійшов до 20-ки найкращих бомбардирів Динамо – він обійшов Мораєса та Алієва
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Віктор Циганков після матчу проти Карпат увійшов до 20-ки найкращих голеадорів киян.

Завдяки своєму хет-трику у ворота Карпат у 18 турі УПЛ, Циганков записав на свій рахунок вже 25 м’ячів у футболці дорослої команди Динамо у чемпіонатах України.

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Наразі юний хавбек Динамо ділить 18-у сходинку з Дьємерсі Мбокані, який також має 25 голів. Позаду Циганкова залишились такі гравці як Жуніор Мораєс. Олександр Алієв, Юрій Максимов та інші.

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До слова, перша трійка бомбардирів Динамо у чемпіонатах України виглядає так: Сергій Ребров – 113 забитих голів, Андрій Ярмоленко – 99 м’ячів, а Максим Шацьких відзначився 97 разів, наводить статистику Динамоманія.

Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Карпати - Динамо Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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