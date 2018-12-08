Динамо розтрощило Карпати, здобувши свою 600-у перемогу в історії УПЛ – Циганков оформив хет-трик

Карпати розгромно поступились Динамо (0:4) у 18-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ 2018/19, 18-й тур

Карпати – Динамо – 0:4

Голи: Циганков, 27, 50, 90+1, Шапаренко, 89

Матч, як і онлайн-трансляція Карпати – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00 за київським часом. Киянам необхідно було перемагати, аби скоротити відставання від Шахтаря до 7-и очок. Карпати також у скрутній ситуації – 10-е місце і лише 1 набраний бал за 3 останні тури. Відзначимо, що в першому колі львів'яни сенсаційно перемогли в Києві 2:0 завдяки дублю Шведа.

Карпати – Динамо – відео голів

Класний прохід Шепелєва з дриблінгом і на швидкості ледь не увінчався ударом Бєсєдіна – Артем не зміг дотягнутись до першої гострої передачі на старті гри. Найкращий момент змарнували Карпати. Карраскаль на 14-й хвилині отримав нагоду пробити метрів з 10 без жодних перешкод, але снаряд після рикошету від лежачого Бурди полетів значно вище. Той же колумбієць, стягнувши до себе 3-х динамівців, віддав пас на Мякушка, але екс-гравець київського клубу занадто сильно вистрілив.

Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Львів'яни значно цікавіше виглядали на контратаках, ніж гості, а забив суперник. Циганков метрів з 35 влучив зі штрафного у дев'ятку завдяки рикошету від спини Ербеса. З першого ж удару Динамо забило, знову показавши відмінну реалізацію. Федецький майже відразу міг зрівнювати, проте ударом головою з кількох метрів влучив у Бойка.

На старті другого тайму господарі перевірили Бойка, а у наступній атаці пропустили вдруге. Шапаренко віддав зрячий пас на Циганкова, і Віктор забив свій 8-й гол у сезоні УПЛ. Бойчишин несподівано зняв Шведа, і Карпати знову створили крутий момент. У 2 паси "леви" пройшли у штрафний, проте Гуцуляк взяв приклад з партнерів і також пробив вище воріт. Циганков ледь не оформив хет-трик ще одним дальнім ударом – трохи не влучно та й Кучинський, здавалось, контролював ситуацію. Кадар після продуманої атаки Карпат так вибивав м'яч, що влучив у голову Понде. На щастя киян, круглий пройшов повз ворота.

Гуцуляк і Карраскаль спробували повернути господарів у гру,але Бойко не відчув особливих проблем. Шапаренко забив би розкішним обвідним ударом, якби не стійка, а Сидорчук на добиванні не влучив у фактично порожні ворота. Динамо загралось в атаці, і Карраскаль втік від Кадара на побачення з голкіпером, однак колумбієць вкотре не влучив у площину воріт. Тут уже Карпати втратили непоганий шанс для удару, натомість самі дозволили Вербічу вивести самотнього Шапаренка на Кучинського – це був розстріл. А вже в компенсований час Дуелунд, який замінив Бєсєдіна на 90-й, встиг відзначитись гольовим пасом. Циганков оформив хет-трик.

Динамо на класі здобуває свою 600-у перемогу в історії чемпіонатів України. Команда Хацкевича набирає 38 очок і завершує рік з відставанням у 7 очок від Шахтаря. З 2-ї сходинки киян може потіснити Олександрія, якщо переможе в неділю Львів у рідних стінах. Карпати продовжують серію домашніх поразок до 6-и матчів і завершують 2018-й на 10-му місці, взявши лише 17 очок за 18 турів.