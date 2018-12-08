"Приємно забивати тричі", – Циганков прокоментував хет-трик у ворота Карпат

Хавбек Динамо Віктор Циганков поділився емоціями після перемоги над Карпатами (4:0).

"Ми забили чотири м’ячі, тому, думаю, можна сказати, що ми ефективно зіграли в атаці, та й вдало в обороні, адже не пропустили. Виграли важкий матч – це найголовніше.

Циганков потрапив у команду групового етапу Ліги Європи за версією FIFA

Якісь особливі емоції після хет-трику? Звісно, приємно забивати, особливо тричі за гру, але найважливіше для мене завжди перемога команди. Мені просто вдалося поставити крапку та забити м’ячі.

У Карпат хороші футболісти, досить технічні, здорово вибігають уперед, тому у них і були сьогодні моменти, які вони могли доводити до забитих м’ячів. Але, повторюся: добре, що ми не пропустили та реалізували свої моменти.

Взяли реванш після поразки від львів'ян у Києві? При всій повазі до Карпат Динамо взагалі не мало їм давати шансу та обігрувати і вдома, це стосується усіх суперників. На жаль, не дорахувалися своїх очок.

Хацкевич відреагував на чутки щодо можливого переходу Соля в Динамо

За рахунку 2:0 на нашу користь вони мали усі шанси скорочувати відставання у рахунку, і тоді не відомо, як розгорталися б події у кінцівці. Але який сенс тепер гадати та припускати", – передає слова Віктора офіційний сайт Динамо.