Циганков у Реал: іспанське видання, яке створило сенсацію, зганьбилось на "російському Динамо"

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков опинився в епіцентрі неоднозначних трансферних чуток. Інформацію про його можливий перехід в Реал не можна було подати гірше.

Defensa Central – популярний серед прихильників королівського клубу інформаційний портал. Тут пишуть про трансферні плани "бланкос", аналізують ситуацію того чи іншого футболіста, стежать за кантерою. В соціальній мережі Твіттер видання з десятирічною історією може похвалитись 127-ма тисячами читачів, серед яких виділяється зірковий півзахисник Реала Іско. DC робить акцент на гучних заголовках, щоправда, не завжди конкретизує, хто є джерелом інформації. "Сенсація" про Циганкова – не виняток.

Зараз не знайдеться клубу, який захоче заплатити 15 млн євро за Циганкова, – Олег Федорчук

"Українська зірка привернула увагу Мадрида", – з цих слів розпочинає власний матеріал Алекс Морено. Молодий журналіст, який віднедавна працює на Defensa Central (посилаємось на інформацію з його сторінки у Твіттер), розповідає, що один з лідерів Динамо зацікавив Реал та цілий ряд англійських клубів. Аналізуючи статистику 22-річного футболіста, він припускається фатальної помилки: "Російська команда відхилила пропозиції, близькі до 20 мільйонів, і не збирається продавати гравця за будь-яку ціну". Після цього його матеріал складно сприймати серйозно. Хоча, більшість начебто авторитетних українських ЗМІ взагалі не звертають на це уваги.

"Мадрид та його скаути стежать за футболістом, який може стати потенційним трансфером на правий фланг Сантьяго Бернабеу. Декілька команд з АПЛ також хочуть Циганкова, тому спроба його запрошення могла б перетворитись на перегони, які суттєво підвищать ціну питання. Мадрид не хотів би бути учасником схожої боротьби попри симпатію до самого гравця", – зазначає Морено.

Цікаво, що майже одночасно Defensa Central інформує про "грізний півзахист Реала" на сезон 2020/21, де фігурують імена Кубо та Едегора. Обоє перебувають в оренді (Мальорка та Сосьєдад – відповідно), але мали б приєднатись до "бланкос" влітку. Як японець, так і норвежець можуть зіграти якраз на позиції Циганкова. Присутність у складі молодих бразильських вінгерів Родріго та Вінісіуса, за логікою видання – також не проблема. Повеселили.

"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близько