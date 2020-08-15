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Циганков та Шепелєв тренуються індивідуально перед спарингом Динамо

10:56 - Читать на русском
Циганков та Шепелєв тренуються індивідуально перед спарингом Динамо
Віктор Циганков та Володимир Шепелєв / ФК Динамо

Лідери київського Динамо ризикують пропустити черговий спаринг "біло-синіх".

 

Віктор Циганков готується індивідуально до нового сезону, повідомляє офіційний сайт киян. Хавбек Динамо не травмований, проте тренуватися на повну силу йому заважають запальні процеси в м'язах.

Циганков ризикує пропустити початок сезону

Поза загальною групою і Володимир Шепелєв. Півзахисник отримав сильний удар у литковий м'яз, тому лише у четвер приступив до бігової роботи. За індивідуальною програмою тренується захисник Денис Попов, у якого м'язова травма. Від операції також оговтується Беньямін Вербіч.

Зазначимо, що вже сьогодні, 15 серпня, Динамо проведе контрольний матч із житомирським Поліссям. А вже 21 серпня відбудеться перший офіційний матч киян під керівництвом Мірчі Луческу проти донецького Олімпіка.

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Динамо Динамо Віктор Віктор Циганков Беньямін Беньямін Вербіч Володимир Володимир Шепелєв Денис Денис Попов Динамо - Полісся
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