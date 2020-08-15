Циганков та Шепелєв тренуються індивідуально перед спарингом Динамо

Віктор Циганков готується індивідуально до нового сезону, повідомляє офіційний сайт киян. Хавбек Динамо не травмований, проте тренуватися на повну силу йому заважають запальні процеси в м'язах.

Циганков ризикує пропустити початок сезону

Поза загальною групою і Володимир Шепелєв. Півзахисник отримав сильний удар у литковий м'яз, тому лише у четвер приступив до бігової роботи. За індивідуальною програмою тренується захисник Денис Попов, у якого м'язова травма. Від операції також оговтується Беньямін Вербіч.

Зазначимо, що вже сьогодні, 15 серпня, Динамо проведе контрольний матч із житомирським Поліссям. А вже 21 серпня відбудеться перший офіційний матч киян під керівництвом Мірчі Луческу проти донецького Олімпіка.

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