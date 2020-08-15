Цыганков и Шепелев тренируются индивидуально перед спаррингом Динамо

Виктор Цыганков готовится индивидуально к новому сезону, сообщает официальный сайт киевлян. Хавбек Динамо не травмирован, однако тренироваться в полную силу ему мешают воспалительные процессы в мышцах.

Цыганков рискует пропустить начало сезона

Вне общей группы и Владимир Шепелев. Полузащитник получил сильный удар в икроножную мышцу, поэтому только в четверг приступил к беговой работе. По индивидуальной программе тренируется защитник Денис Попов, у которого мышечная травма. От операции также отходит Беньямин Вербич.

Отметим, что уже сегодня, 15 августа, Динамо проведет контрольный матч с житомирским Полесьем. А уже 22 августа состоится первый официальный матч киевлян под руководством Мирчи Луческу против донецкого Олимпика.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо