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Цыганков и Шепелев тренируются индивидуально перед спаррингом Динамо

10:56 - Читати українською
Цыганков и Шепелев тренируются индивидуально перед спаррингом Динамо
Виктор Цыганков и Владимир Шепелев / ФК Динамо

Лидеры киевского Динамо рискуют пропустить очередной спарринг "бело-синих".

 

Виктор Цыганков готовится индивидуально к новому сезону, сообщает официальный сайт киевлян. Хавбек Динамо не травмирован, однако тренироваться в полную силу ему мешают воспалительные процессы в мышцах.

Цыганков рискует пропустить начало сезона

Вне общей группы и Владимир Шепелев. Полузащитник получил сильный удар в икроножную мышцу, поэтому только в четверг приступил к беговой работе. По индивидуальной программе тренируется защитник Денис Попов, у которого мышечная травма. От операции также отходит Беньямин Вербич.

Отметим, что уже сегодня, 15 августа, Динамо проведет контрольный матч с житомирским Полесьем. А уже 22 августа состоится первый официальный матч киевлян под руководством Мирчи Луческу против донецкого Олимпика.

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