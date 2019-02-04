Циганков став найкращим молодим гравцем України за підсумками 2018 року

Капітана Динамо Віктора Циганкова вдруге поспіль визнали найкращим молодим футболістом країни за підсумками року.

За підсумками голосування проекту Золотий талант півзахисник Динамо Віктор Циганков отримав звання найкращого футболіста України в категорії U-21.

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У фінальному раунді референдуму були розглянуті 127 анкет експертів – тренерів, відомих у минулому футболістів, профільних журналістів. Циганков не потрапив тільки в 10 з них, а в 98-ми випадках з 117-ти опинився на першому місці. Окрім цього, участь у голосуванні брали вболівальники. Віктор з величезним відрив фінішував на першій сходинці у опитуванні серед вболівальників.

За підсумками голосування експертів та вболівальників Віктор Циганков набрав 375 балів, що на 168 більше, аніж у вінгера Карпат Мар'яна Шведа, який посів другу сходинку, та на 195 пунктів більше, аніж у одноклубника Миколи Шапаренка, який фінішував третім.

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