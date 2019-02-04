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Цыганков стал лучшим молодым игроком Украины по итогам 2018 года

09:16 131 Читати українською
Цыганков стал лучшим молодым игроком Украины по итогам 2018 года
Виктор Цыганков / Футбол 24

Капитана Динамо Виктора Цыганкова во второй раз подряд признали лучшим молодым футболистом страны по итогам года.

По итогам голосования проекта Золотой талант полузащитник Динамо Виктор Цыганков получил звание лучшего футболиста Украины в категории U-21.

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В финальном раунде референдума были рассмотрены 127 анкет экспертов – тренеров, известных в прошлом футболистов, профильных журналистов. Цыганков не попал только в 10 из них, а в 98-ми случаях из 117-ти оказался на первом месте. Кроме этого, участие в голосовании принимали болельщики. Виктор с огромным отрыв финишировал на первой строчке в опросе среди болельщиков.

По итогам голосования экспертов и болельщиков Виктор Цыганков набрал 375 баллов, что на 168 больше, чем у вингера Карпат Марьяна Шведа, который занял второе место, и на 195 пунктов больше, чем у одноклубника Николая Шапаренко, который финишировал третьим

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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