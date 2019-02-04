Цыганков стал лучшим молодым игроком Украины по итогам 2018 года

Капитана Динамо Виктора Цыганкова во второй раз подряд признали лучшим молодым футболистом страны по итогам года.

По итогам голосования проекта Золотой талант полузащитник Динамо Виктор Цыганков получил звание лучшего футболиста Украины в категории U-21.

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В финальном раунде референдума были рассмотрены 127 анкет экспертов – тренеров, известных в прошлом футболистов, профильных журналистов. Цыганков не попал только в 10 из них, а в 98-ми случаях из 117-ти оказался на первом месте. Кроме этого, участие в голосовании принимали болельщики. Виктор с огромным отрыв финишировал на первой строчке в опросе среди болельщиков.

По итогам голосования экспертов и болельщиков Виктор Цыганков набрал 375 баллов, что на 168 больше, чем у вингера Карпат Марьяна Шведа, который занял второе место, и на 195 пунктов больше, чем у одноклубника Николая Шапаренко, который финишировал третьим

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