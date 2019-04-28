Ребров: Вибираючи між Циганковим і Ярмоленком, я б віддав перевагу Андрію

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров порівняв своїх колишніх підопічних Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова.

"Циганков ще розвивається, у нього велике майбутнє, а Ярмоленко – сформований футболіст, який зробив собі ім'я і вже грає в Європі. Якби мене запитали, кого б я зараз вибрав собі в команду – Циганкова або Ярмоленко, то я б однозначно взяв Андрія.

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Потрібно дивитися на цілі команди. Ярмоленко – це футболіст, який дасть результат прямо зараз, а Циганков ще формується, незважаючи на те що вже є лідером Динамо. У нього велике майбутнє. Сподіваюся, він їм скористається", – поділився Ребров в коментарі FootballHub.

Додамо, що Ференцварош під керівництвом Реброва став чемпіоном Угорщини вперше з 2016 року.

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