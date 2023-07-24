Українець у складі Жирони прибув до Манчестера, де проведе тижневий збір. Головний тренер каталонців Мічел взяв 25 гравців, інформує прес-служба клубу.

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Циганков пропустив старт роботи на зборах через мікропошкодження. Втім, вінгер вирішив усі свої проблеми і готовий насолоджуватися перевагами елітного тренувального центру Манчестер Сіті. "Містяни" тимчасово надали свою базу Жироні, яка входить у City Football Group. Ймовірно, хтось із представників Манчестера особисто буде стежити за виступами партнерської команди і відзначати цікавих гравців.

У Англії клуб Циганкова планує провести два спаринги. 26 липня проти новачка АПЛ Шеффілд Юнайтед, а 29-го проти чемпіона 1995 року – Блекберна, який зараз перебуває у Чемпіоншипі.

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