"Я форвард, і мені подобається забивати голи, але моя головна мета – допомогти команді вигравати. Це важливіше, ніж голи, які я можу забивати. Я орієнтуюся не на цифри, а на допомогу. Логічно, якщо ви забиваєте голи, ви також допомагаєте команді вигравати матчі.

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Чемпіонат Іспанії – це топ-ліга. Досі я грав лише в Україні, і це зовсім інше. Тут дуже хороший рівень, дуже хороші команди та гравці найвищої якості. Кожен матч різний, і мені дуже подобається грати тут.

Я просто намагаюся бути собою на полі і старанно працюю на тренуваннях. Я думаю, якщо ти так працюєш, то ти допомагаєш команді. Мічел (головний тренер Жирони, – прим.) багато розповідає мені про те, чого він хоче від моєї позиції у кожному поєдинку, тому що кожен суперник різний, і ми завжди робимо різні речі залежно від матчу. Я точно знаю, що маю робити у кожній грі", – цитує Циганкова L'ESPORTIU.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо у зимове трансферне вікно за 5 млн євро. У 7 матчах за іспанців він забив 3 голи і віддав 3 асисти, відразу ставши важливим гравцем команди.

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