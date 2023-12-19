"Чи готові Циганков і Довбик до грандів європейського футболу? Я вважаю, що не тільки від Циганкова і Довбика, а й від усієї Жирони ніхто не очікував, що вони наприкінці першого кола будуть на першому місці.

Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Алавес – 3:0

Вони дуже впевнено виглядають, і вони на першому місці за грою в Ла Лізі. Те, що там два ключові гравці збірної, – це дуже важливо. Вони набудуть впевненості. Я сподіваюся, що вони будуть далі прогресувати.

Дійсно, навколо них багато чуток про великі клуби. Я вважаю, що дуже важливо, щоб вони закінчили сезон у Жироні, і подивимося, на якому місці, а потім уже думали про інші клуби, якщо вони цього бажають", – цитує Реброва VBET Ukraine.

Нагадаємо, в активі Артема Довбика десять голів та шість асистів у 17 матчах за Жирону у всіх турнірах. Віктор Циганков провів за каталонців 16 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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