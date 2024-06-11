Хансі Флік, новий тренер "кулес", активно взявся за роботу і підшукав для своєї команди підсилення. Німецький фахівець запропонував керівництву Барселони підписати Джеремі Фрімпонга. Враховуючи важку фінансову ситуацію, "блаугранас" має знайти прийнятний спосіб оформити трансфер гравця Байєра.

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Як повідомляє Diario Sport, німецький клуб буде не проти того, щоб в угоду був включений інший футболіст. Леверкузенці цікавилися Ансу Фаті, на якого не розраховує тренерський штаб Барселони.

Стверджується, що Байєр пропонував віддати вінгера в оренду або продати за доступною ціною. Розмова була про 10-15 мільйонів євро. В Барселоні вважають, що Фаті не погодиться піти, оскільки хоче взяти участь у передсезонній підготовці під керівництвом Хансі Фліка.

Джеремі Фрімпонг хоче дочекатися завершення Євро, перш ніж приймати будь-яке рішення щодо свого майбутнього. Нідерландець у сезоні 2023/24 взяв безпосередню участь у завоюванні титулу чемпіона Німеччини. За Байєр він відіграв у 47 матчах, забивши 14 голів та віддавши 12 асистів.

Фрімпонг – універсальний гравець. Він може грати по всьому правому флангу, за що його й цінить наставник леверкузенців Хабі Алонсо.

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