Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі не зможе допомогти національній команді в першому матчі проти Нідерландів на Євро-2024.

Польський форвард отримав пошкодження у товариському матчі проти Туреччини (2:1). Попереднє обстеження не виявило важкої травми і очікувалося, що Лєвандовскі відновиться до старту Євро-2024.

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Як повідомляє прес-служба "кадри", пошкодження Роберта виявилося складнішим. Форвард точно пропустить зустріч проти Нідерландів, яка запланована на 16 червня. А за інформацією meczyki, Лєвандовскі не зможе бути частиною команди і в матчі проти Австрії, оскільки його відновлення займе 10 днів.

Нагадаємо, що збірна Польщі вже втратила Арека Міліка, який взагалі не зіграє на Євро-2024. Також у лазареті перебувають Кароль Свідерський та Павло Давідовіч.

"Кадра" на груповому етапі зіграє проти "ораньє", Австрії та Франції.

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