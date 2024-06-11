– Олеже Анатолійовичу, ЛНЗ оголосив про припинення співпраці з вами і вашим помічником Олександром Грановським. Не домовилися про продовження чи була інша причина?

– Краще нехай клуб спочатку дасть коментар. Сам про все дізнаюся з джерел.

Дулуб офіційно покинув ЛНЗ

– Тобто вам не повідомили особисто про непродовження угоди?

– Там трошки інша історія, нехай спочатку клуб дасть коментар, а потім уже я. Так буде правильно. У мене був контракт із ЛНЗ до 30 червня.

– Ну цікаво почути вашу точку зору.

– Робота тренера – це така робота, яка передбачає звільнення, якщо немає результату.

– Але ж ЛНЗ посів сьоме місце.

– Результати можуть бути різні. Напевно, [керівництво] хотіло не той [результат]. Робота тренера – вона така.

– Чи немає у вас образи на ЛНЗ, що так усе закінчилося. Зі сторони позиція клубу виглядала не дуже красиво – у вас ще чинний контракт, а в цей час багато інсайдерської інформації, що ЛНЗ розглядає інших тренерів, і клуб не ніяк не спростовував.

– З моєї сторони все ж було красиво? Я не буду коментувати дії клубу. Я ніколи це не коментую.

– Чи є у вас вже якісь варіанти продовження кар’єри?

– Коли я працюю, у мене немає звички шукати шляхи відходу. Зараз трошки видихну і почну шукати варіанти. Чи буде мені ще цікаво попрацювати в Україні? Дуже! Україна для мене пріоритет, – зізнався Дулуб в коментарі Українському футболу.

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