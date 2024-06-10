"З'явилася інформація про те, що Довбиком цікавляться дуже багато клубів. Довбик відкритий до будь-яких запрошень, до будь-яких розмов. Більше місяця представники Довбика спілкуються з Міланом. Наскільки я розумію, представників і самого Довбика цікавить рівень такого клубу, як Мілан. Але зараз є питання лише в тому, чи зможе Мілан виконати апетити, які має Жирона. Жирона не хоче опускатися менше 40 млн євро. На сьогодні це мінімальна ціна, з якої можна розпочинати розмову – не менше 40 мільйонів, а можливо, навіть і більше. Якщо будуть пропозиції від такого клубу, як Мілан, то цілком можливо, що може бути й більше. Зараз йдуть консультації, чи готовий буде Мілан заплатити таку суму за Довбика.

Жирона може замінити Довбика екс-форвардом Барселони – клуби вже розпочали перемовини

Також був дзвінок з Челсі до Пере Гвардіоли, який вже давно є президентом Жирони. З цього часу почався серйозний торг. Наскільки я розумію, найсерйозніше зацікавлення виявляє Вест Хем. Цей клуб готовий навіть за такі гроші – 40 млн – купити Довбика.

Крім Мілана, також є інтерес з боку Наполі. Але інтерес Мілана виглядає предметніше, вони уже більше місяця ведуть перемовини, ще до закінчення чемпіонату почався цей інтерес. Керівники Мілана напряму вийшли безпосередньо на представників Довбика та почали з ними перемовини", – сказав Циганик в ефірі YouTube-каналу FootballHub.

Важливо зазначити, що сам Довбик публічно підтвердив інтерес Барселони та клубів Серії А, проте до серйозних переговорів справа поки не доходила. Всі думки гравця збірної України навколо чемпіонату Європи.

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