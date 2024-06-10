– Який склад буде на завтрашню гру?

– Дуже важливо дати шанс зіграти всім гравцям. Якщо вони приїжджають до розташування збірної, то не можна, щоб вони не грали в товариських матчах. Усі отримають шанс.

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– Наскільки важливий результат у цих товариських матчах?

– Результат важливий у будь-якому випадку. Хто сказав, що він не був важливим у матчі з Німеччиною? Але результат не на першому місці. Тож ми робили ротацію, дали ігровий час усім футболістам. Йде нормальна, планомірна підготовка до Євро.

– З Німеччиною грав Трубін, з поляками Бущан. Чи можна сподіватися, що зіграє Лунін?

– Можна не сподіватися. Усі розуміють, що вийде Андрій.

– Що ви думаєте про збірну Молдови?

– Я дивився багато матчів. Зокрема гру з Кіпром. Це дуже міцна команда. Бачив, як вона грала проти Польщі. Програючи 0:2 Молдова вирвала перемогу. Це найсильніша збірна. Вони посіли четверте місце в групі, але заслуговували на більше.

– Хто буде основним воротарем у першому матчі на Євро?

– Подивимося. Завтра зіграє Лунін. У нас дуже добрі голкіпери. Я задоволений конкуренцією, яка є на цю позицію.

– Після матчів із Німеччиною та Польщею можна сказати, що гра з Молдовою буде для вас генеральною репетицією перед Євро? Чи це просто буде рядовий поєдинок проти не дуже серйозного суперника?

– Чому це не дуже серйозний суперник, якщо він обіграв Польщу? Рахувати за кількостю перемог у відбірному турнірі? Усі поєдинки для нас дуже важливі. Різні суперники з різними манерами гри. Я з великою повагою ставлюся до збірної Молдови, передивився багато її матчів. Я вважаю, що це дуже міцна команда.

Нагадаємо, що перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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