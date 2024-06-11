Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський запропонував кіперу "вершкових" у напівжартівливій формі порівняти колег.

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Лунін без сумнівів віддавав Куртуа перевагу над більшістю інших воротарів, серед яких був і земляк Анатолій Трубін. На думку Андрія, лише Нойєр і тер Штеген можуть стояти поруч з бельгійцем. Зазвичай скромний Лунін поставив себе вище за Тібо, але зробив це з усмішкою.

Нагадаємо, українець був основним воротарем Реала упродовж сезону і одним з головних героїв плей-офф ЛЧ. Втім, Куртуа після 2 травм колін повернувся в розкішній формі та видав серію з 5 "кліншитів", зокрема, у фіналі проти Борусії Д.

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