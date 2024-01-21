Циганков приєднався до Довбика у розгромі Севільї – відео результативного удару українця
21 січня 23:34 - Читать на русском
Віктор Циганков підхопив естафету в Артема Довбика, забивши ще один гол у ворота Севільї. Відео взяття воріт українцем дивіться на "Футбол 24".
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Віктор Циганков
89’ Крістіан Стуані
Ісаак Ромеро 10’
10’ Ісаак Ромеро
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Віктор Циганков
89’ Крістіан Стуані
Довбик оформив хет-трик у ворота Севільї ще в першому таймі, а по перерві у ворота Дмітровіча забив уже Циганков.
Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – відео голів українця у ворота Севільї
Савіо отримав пас на хід на лівому фланзі та віддав у центр, де знайшов передачею Циганкова. Віктору залишилось ударом в дотик пробити повз голкіпера.
Додамо, що це вже 4-й гол Циганкова у поточному сезоні. До них Віктор записав ще 3 асисти у 19 матчах цього сезону (з урахуванням поєдинку проти Севільї).
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