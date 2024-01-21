Віктор Циганков підхопив естафету в Артема Довбика, забивши ще один гол у ворота Севільї. Відео взяття воріт українцем дивіться на "Футбол 24".

Довбик оформив хет-трик у ворота Севільї ще в першому таймі, а по перерві у ворота Дмітровіча забив уже Циганков.

Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – відео голів українця у ворота Севільї

Савіо отримав пас на хід на лівому фланзі та віддав у центр, де знайшов передачею Циганкова. Віктору залишилось ударом в дотик пробити повз голкіпера.

Додамо, що це вже 4-й гол Циганкова у поточному сезоні. До них Віктор записав ще 3 асисти у 19 матчах цього сезону (з урахуванням поєдинку проти Севільї).