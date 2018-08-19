Циганков: Прагну забивати в кожному матчі

Півзахисник Динамо Віктор Циганков прокоментував перемогу над Олександрією (1:0).

"З Олександрією завжди матчі важкі. Вони здорово грали в обороні і тікали в контратаки. В принципі, нічого нового, але з ними завжди виходить непросто. Вони просто злагоджено грають в обороні, б'ються один за одного і намагаються забити свої м'ячі на контратаках або після стандартних положень.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Якщо чесно, для мене найголовніше – щоб на першому місці було Динамо. А як розподілятимуться місця далі – вже неважливо. Я на кожну гру виходжу з наміром забити і допомогти команді виграти. Сьогодні це вийшло втілити на полі. Думаю, найголовніше – це перемога і три очки.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Беньямін Вербич покотив мені м'яч, я спочатку шукав можливість передачі на Артема Бесєдіна, але побачив, що з ним почав грати захисник, і в той же час зауважив вікно для удару по воротах. Вирішив пробити і забив", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.