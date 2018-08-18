Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Динамо перемогло Олександрію в матчі 5 туру УПЛ, завдавши команді Шарана першої поразки в чемпіонаті. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Динамо та Олександрія зустрічались у центральному матчі 5-го туру Прем'єр-ліги 2018. Перед цим туром кияни посідали 2 місце в таблиці, а команда Шарана лідирувала в чемпіонаті, набравши максимум очок та не пропустивши жодного м'яча. Аналогічні показники були і в Динамо, проте кияни зіграли на матч менше.

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Попри статус поєдинку Олександр Хацкевич застосував певну ротацію складу – Циганков, Сидорчук, Бурда та Шепелєв опинились у запасі. У свою чергу в основі вийшли Че Че, Андрієвський, Шабанов та Буяльський.

Команди розпочали поєдинок доволі спокійно, не форсуючи подій. Гра проходила в основному в центрі поля з невеликою перевагою Динамо. На 14-й хвилині м'яч побував у воротах Паньківа, проте арбітр матчу Віталій Романов справедливо не зарахував взяття воріт через фол Кендзьори.

Перший удар в площину відбувся аж на 25-й хвилині зустрічі – після удару Вербіча з гострого кута Паньків забрав м'яч в руки. Після цього обидві команди заграли жвавіше. За кілька хвилин Морозюк пробив зі штрафного, проте Паньків знову відвів загрозу. Олександрія відповіла небезпечним ударом Запорожана, після якого м'яч просвистів біля верхнього кута. Більш влучним був Морозюк, але його удар нейтралізував все той же Паньків.

Попри активність команд у другій половині першого тайму свисток арбітра на перерву зафіксував нульову нічию, яка залишала Олександрію лідером чемпіонату з нулем пропущених голів.

У перерві Хацкевич вдався до замін – замість Миколи Морозюка на поле вийшов Віктор Циганков. В дебюті другого тайму кияни організували класну атаку. Бєсєдін вивів Вербіча на ворота Олександрії, проте небезпечний простріл словенця ніхто з партнерів замкнути не зумів. За кілька хвилин потужно пробивали Буяльський та Андрієвський – захисники зуміли заблокувати ці постріли.

На 57-й хвилині дуже близьким до голу був Бєсєдін, але після його удару головою м'яч пролетів в сантиметрах від стійки. А от через 10 хвилин Динамо досягло свого – Циганков шикарним дальнім ударом з лівої відправив м'яч у нижній кут. Цей гол став першим пропущеним м'ячем Олександрії у нинішньому чемпіонаті України.

Практично одразу гості могли відігратись – Бойко врятував Динамо після удару Банади з ходу. Після цього кияни відвели гру у центр поля та доволі впевнено втримали переможний результат.

Таким чином Динамо здобуло 4-ту мінімальну перемогу в чемпіонаті поспіль. А от Олександрія після цієї поразки опустилась на 2 місце, маючи 12 очок. Стільки ж у киян, проте у команди Шарана більша кількість забитих голів, тому Динамо наразі посідає 3 позицію. Лідирує Шахтар, у якого теж 12 пунктів, проте найбільше забитих голів (11). Нагадаємо, у Динамо є матч у запасі проти Маріуполя. Кияни залишились єдиною командою УПЛ, яка ще не пропускала у свої ворота.

УПЛ, 5 тур

Динамо – Олександрія – 1:0

Гол: Циганков, 68