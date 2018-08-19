Цыганков: Стремлюсь забивать в каждом матче

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над Александрией (1:0).

"С Александрией всегда матчи тяжелые. Они здорово играли в обороне и убегали в контратаки. В принципе, ничего нового, но с ними всегда получается непросто. Они просто слаженно играют в обороне, бьются друг за друга и пытаются забить свои мячи на контратаках или после стандартных положений.

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Если честно, для меня самое главное – чтобы на первом месте было Динамо. А как распределяться места дальше – уже неважно. Я на каждую игру выхожу с намерением забить и помочь команде выиграть. Сегодня это получилось воплотить на поле. Думаю, самое главное – это победа и три очка.

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Беньямин Вербич покатил мне мяч, я сначала искал возможность передачи на Артема Беседина, но увидел, что с ним начал играть защитник, и в то же время заметил окно для удара по воротам. Решил пробить и забил", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.