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Цыганков: Стремлюсь забивать в каждом матче

09:18 32 Читати українською
Цыганков: Стремлюсь забивать в каждом матче
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков прокомментировал победу над Александрией (1:0).

"С Александрией всегда матчи тяжелые. Они здорово играли в обороне и убегали в контратаки. В принципе, ничего нового, но с ними всегда получается непросто. Они просто слаженно играют в обороне, бьются друг за друга и пытаются забить свои мячи на контратаках или после стандартных положений.

Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Если честно, для меня самое главное – чтобы на первом месте было Динамо. А как распределяться места дальше – уже неважно. Я на каждую игру выхожу с намерением забить и помочь команде выиграть. Сегодня это получилось воплотить на поле. Думаю, самое главное – это победа и три очка.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Беньямин Вербич покатил мне мяч, я сначала искал возможность передачи на Артема Беседина, но увидел, что с ним начал играть защитник, и в то же время заметил окно для удара по воротам. Решил пробить и забил", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Александрия
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Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Динамо Киев - Александрия Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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