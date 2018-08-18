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Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

21:56 815 Читать на русском
Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Динамо перемогло Олександрію у 5 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Олександрія.

Динамо мінімально перемогло Олександрію в центральному матчі 5-го туру УПЛ 2018/19. Єдиний гол у поєдинку на рахунку Віктора Циганкова, який вийшов на заміну після перерви. Півзахисник киян класним ударом вразив нижній кут воріт Паньківа.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, завдавши гостям першої поразки в УПЛ 2018/19

Ця перемога стала вже 4-ю поспіль для Динамо в чемпіонаті України. Підопічні Хацкевича набрали 12 очок та посідають 3 місце в УПЛ через меншу кількість забитих голів. Лідирує Шахтар, у якого теж 12 пунктів, Олександрія на 2 позиції.

До слова, гол Віктора Циганкова став першим пропущеним м'ячем Олександрії в поточному чемпіонаті України. Динамо залишилось єдиною командою без пропущених голів в УПЛ 2018/19.

Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олександрія
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Динамо - Олександрія Динамо Динамо Олександрія Олександрія Відеоновини
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