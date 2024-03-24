Напередодні збірна України продовжила підготовку до фінального матчу плей-офф за вихід на чемпіонат Європи проти Ісландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тренерський штаб проводив роботу у двох групах – стартовий склад поєдинку проти Боснії мав відновлювальне заняття. Після пробіжки тренер із фізпідготовки Віталій Кулиба запропонував футболістам комплекс вправ для реабілітації м'язів.

Водночас решта гравців після розминки, відпрацювання пасингу та володіння м'ячем перейшли до ігрових серій. Тренерський штаб постійно змінював завдання для виконавців, наситивши роботу швидкими переміщеннями та завершальними ударами. Команда активно відпрацьовувала дії в атаці.

Вперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні у загальній групі Віктор Циганков (вінгер Жирони пропустив поєдинок з Боснією і Герцеговиною через травму). Півзахисник провів із партнерами все заняття.

Нагадаємо, вирішальна битва з Ісландією за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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