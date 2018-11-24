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Циганков похвалився оригінальним подарунком до Дня народження

13:00 482 Читать на русском
Циганков похвалився оригінальним подарунком до Дня народження
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков у соцмережах виклав фото деяких своїх подарунків.

Нещодавно одному з лідерів Динамо Віктору Циганкову виповнився 21 рік. З цієї нагоди гравець киян та збірної України отримав у подарунок крутий портрет із своїм зображенням, а також майку легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

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Відповідні фото хавбек виклав у своєму Instagram.

До слова, в активі Циганкова у сезоні 2018/19 5 голів у 15 матчах УПЛ та 2 м'ячі в Лізі Європи. У квітні 2018 року півзахисник підписав новий контракт з Динамо на 5 років.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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