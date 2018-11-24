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Цыганков похвастался оригинальным подарком ко Дню рождения

13:00 135 Читати українською
Цыганков похвастался оригинальным подарком ко Дню рождения
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в соцсетях выложил фото некоторых своих подарков.

Недавно одному из лидеров Динамо Виктору Цыганкову исполнился 21 год. По этому случаю игрок киевлян и сборной Украины получил в подарок крутой портрет со своим изображением, а также майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

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Соответствующие фото хавбек выложил в своем Instagram.

К слову, в активе Цыганкова в сезоне 2018/19 5 голов в 15 матчах УПЛ и 2 мяча в Лиге Европы. В апреле 2018 года полузащитник подписал новый контракт с Динамо на 5 лет.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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