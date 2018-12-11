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Циганков: Після невдалих матчів Динамо я першим потрапляю під критику

06:30 0 Читать на русском
Циганков: Після невдалих матчів Динамо я першим потрапляю під критику
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Капітан Динамо Віктор Циганков розповів про невдалі матчі киян під час першої частини УПЛ.

"В Динамо, якщо ти виходиш з капітанською пов'язкою, то відчуваєш велику відповідальність. Після невдалих матчів я почав відчувати, як реагують люди, і, напевно, першим потрапляв під цю критику. І я розумію чому.

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Як і ми, вболівальники хочуть від Динамо результату. Були матчі, які ми зобов'язані були вигравати. Наприклад, з Карпатами та Львовом вдома", – сказав Циганков в ефірі програми Профутбол.

Після 18-ти турів чемпіонату України Динамо посідає другу сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю на 7 пунктів.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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