Хто кращий форвард для Динамо: Бєсєдін чи Вербіч – вражаючі цифри і думка Циганкова

Київське Динамо після травми свого чи не єдиного нападника Артема Бєсєдіна провело експеримент, у якому номінальний вінгер Беньямін Вербіч грав на вістрі атаки. Зараз їхню статистику цілком можна порівнювати.

Останнім часом Динамо активно шукає нового форварда. Назарій Русин і Владислав Супряга не витримують конкуренції в головній команді та грають за молодіжку. Бєсєдін довго лікувався і викликає питання стосовно своєї результативності, Вербіч усе ж віддає перевагу грі на лівому фланзі. Парадокс, але словенець показав значно кращу реалізацію моментів, ніж основний на сьогодні нападник киян.

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Бєня провів на полі 11 матчів (або 896 хвилин) на позиції центрального форварда і забив у 3 рази більше (6 голів), ніж Артем (2), який відіграв 13 ігор і 1207 хвилин. Гольових пасів обидва зробили по одному. Відсоток точних передач мінімально кращий у Вербіча (76,2% проти 75,6%).

Цікаво, що Бєсєдін перевершив словенця у кількості та успішності дриблінгу. Артем йшов у обіграш 42 рази (на 4 більше), а показник вдалих обведень в українця на 4% кращий. При цьому саме Вербіч має реноме любителя дриблінгу, але, схоже, на фланзі йому це легше вдається. Вихованець Металіста кращий у виграних єдиноборствах (33,4% проти 32,5%), однак це вже його хліб і результат коливається в межах статистичної похибки.

Інший фланговий півзахисник киян Віктор Циганков, який увірвався в топ-20 найкращих бомбардирів Динамо в історії чемпіонатів України і забив у свої 21 більше за обох, вважає, що вони мають власні переваги: "У кожного футболіста свої плюси. Бєсєдін краще почувається саме в цій позиції, а Вербіч був змушений там грати. У принципі, в мене хороше взаєморозуміння з обома гравцями.

Я ж не тренер, який краще знає, як використовувати гравця. З яким типом форварда легше грати? Я не думаю про це. Виходжу і знаю, що гравець вміє, і судячи з цього розумію, як віддати йому передачу – в ноги чи на хід, чи верхом. Бесєдін кращий вгорі, Бєня – внизу. Це такі нюанси, які лише у грі зможеш зрозуміти.

Спробувати себе на позиції форварда? Не ті габарити. Якщо тренеру потрібно, можу зіграти на будь-якій позиції. Звичайно, краще за все в лінії атаки", – розповів Циганков у "Профутболі".

А як думаєте ви, Вербіч чи Бєсєдін більше підходить для ролі форварда в Динамо? Чи, можливо, єдиний вихід – виходити на трансферний ринок уже в січні? Свою думку озвучуйте в коментарях та опитуванні нижче.

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