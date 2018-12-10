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Вербіч прокоментував ймовірність переходу в Шахтар

22:17 1820 Читать на русском
Вербіч прокоментував ймовірність переходу в Шахтар
Жуніор Мораєс та Беньямін Вербіч

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч дав однозначну відповідь на питання щодо гіпотетичного переходу в Шахтар.

"Перейти в Шахтар, як це зробив Мораєс? Для нас з Томашем Кендзьорою це неприйнятно. Ми б ніколи так не вчинили", – сказав Вербіч на зустрічі з вболівальниками.

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Нагадаємо, влітку розгорівся справжній скандал щодо переходу форварда Жуніора Мораєса з Динамо до табору донецького Шахтаря.

Варто відзначити, поляк Томаш Кендзьора та словенець Беньямін Вербіч є одними з ключових гравців київського клубу. Після 18-ти турів УПЛ Динамо посідає другу сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю на 7 пунктів.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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