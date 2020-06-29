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Циганков підійшов би топ-клубам Ла Ліги, – екс-тренер Динамо

22:07 -
Циганков підійшов би топ-клубам Ла Ліги, – екс-тренер Динамо
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Колишній асистент головного тренера Динамо Едуардо Докампо пророкує велике майбутнє для лідера киян Віктора Циганкова.

"Віктор талановитий та перспективний гравець. Може грати у провідних чемпіонатах Європи. У нього вже є не тільки потенціал, але і з'являється клас. Зараз у Циганкова такий вік, що він вже може розраховувати на переїзд у сильніший чемпіонат.

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Чи міг би Циганков бути успішним на рівні іспанської Ла Ліги? Так. Є цілий ряд команд, яким би він підійшов за стилем. Причому ці клуби із верхньої частини турнірної таблиці", – цитує Докампо Gazeta.ua.

Нагадаємо, Едуардо Докампо працював аналітиком у тренерських штабах Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери Чемпіонату Іспанії Едуардо Едуардо Докампо Віктор Віктор Циганков
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