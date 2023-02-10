Жирона у своєму Facebook оприлюднила афішу сьогоднішнього поєдинку проти Кадіса. На зображенні присутній і Віктор Циганков, який в минулому турі нарешті дебютував у грі з Валенсією.

Шанс на перший гол: Циганков у заявці Жирони на матч проти аутсайдера Ла Ліги

Побачити українця на футбольному полі знову можна буде вже сьогодні – матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Віктор дебютував за Жирону на 78 хвилині матчу проти Валенсії. До цього українець двічі потрапляв у заявку на зустрічі Ла Ліги з Вільяреалом і Барселоною, але так і не виходив на поле.

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