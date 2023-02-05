Зірка збірної України Віктор Циганков гратиме за Жирону під 8 номером. "Футбол 24" розповідає про великих футболістів, які досягли успіхів з вісімкою на спині.

Номер на формі – не просто цифра

Деколи ім'я футболіста та його номер стають єдиним цілим. Колись гравці отримували номери на кожен конкретний матч: стартовий склад від 1 до 11. Зараз цифра на формі допомагає бути впізнаваним і розвивати власний бренд, а для фанатів – це справжній символ. З номером 7 асоціюється Роналду, Грізманн, Шевченко; з 9 – Суарес, Лєвандовскі, Бензема; 10 – Пеле, Мессі.

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Число 8 – не таке гучне, але є в ньому щось міцне та надійне. Не дивно, адже зазвичай це гравці центральної лінії. У старих схемах 2-3-5 восьмим вважався правий інсайд, який більше за лівого відпрацьовував на оборону. З еволюцією схем "вісімка" почала грати глибше. У 4-4-2 і 4-2-3-1 такі гравці виходять номінально в опорній зоні, але діють активніше за партнера по центру поля. У сучасних 4-3-3 є місце для двох вісімок з широким функціоналом – вони відіграють ключову роль під час пресингу та контролю м'яча.

Вінгери з нетиповим номером

Віктор Циганков виступатиме у Жироні під 8 номером, який є незвичним для вінгерів. Зазвичай його обирають центральні півзахисники, а не флангові. Однак у сучасному футболі тенденція пов'язувати номер з позицією зникає.

До прикладу, вісімку носить норвежець Мартін Едегор, який перезавантажував кар'єру в Нідерландах, граючи здебільшого на фланзі. В Арсеналі він повернувся в центр і став креативним центром команди Мікеля Артети.

Ще одним вінгером з 8 номером є Хуан Мата. Чемпіон світу та Європи починав кар'єру на фланзі, але з часом, втративши швидкість, став кориснішим у півзахисті. Звідти Хуану легше вирізати свої майстерні паси. До речі, схожий профайл на Циганкова, який з досвідом має потенціал еволюціонувати в "десятку".

2 "вісімки" Англії: Лемпард і Джеррард

Часто точилися дискусії, чи можуть два 8 номери, Френк Лемпард і Стівен Джеррард, успішно співіснувати у збірній. Лемпард – еталонна вісімка свого часу. З появою в Челсі Жозе Моурінью Френк став найбільш атакувальним гравцем середньої лінії, а згодом – найкращим бомбардиром АПЛ серед півзахисників. Лемпард був майстром ривків у штрафний майданчик з глибини. Він підтримував атаки другим темпом і таким чином забив багато голів.

Джеррард досяг значних висот та вписав своє ім'я в історію Ліверпуля. Як не дивно, незмінному капітану довелося чекати, поки Еміль Хескі покине Енфілд, щоб одягнути футболку з 8 номером. Стіві Джі зав'язував на собі гру команди та контролював усі процеси. У 2008 році Ліверпуль був названий культурною столицею Європи. Тож Стівен Джеррард та Джеймс Бітті з Евертона одягли на мерсисайдське дербі номери "08", щоб підтримати статус міста.

Одним з класичних представників амплуа був ​​Пол Гаскойн, який носив вісімку в Ньюкаслі, Тоттенхемі, Рейнджерс і Мідлсбро. Попри те, що в Лаціо Гаскойн отримав 10 номер, він залишався восьмим в збірній Англії. Наприкінці своєї кар’єри він чітко заявив, що хоче бути відомим не як "Пол" чи "Газза", а як "Вісімка".

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Згадаймо Андреса Іньєсту, який виграв з Барселоною все та допоміг Гвардіолі провести футбольну революцію. Іньєста традиційно носив 8 номер. Андрес з центру поля постачав партнерам багато гольових передач. Вони з Хаві стали прототипами сучасних "вісімок" (Де Брюйне, Педрі, Барелла), які є ключовими для побудови комбінаційного футболу.

А ще восьмим номером і формально, і по суті є Тоні Кроос. Збалансований набір якостей зробив його незамінним елементом тріумфального Реала. Їхнє тріо з Каземіро та Модрічем було зразком, як потрібно розподіляти ролі у півзахисті.

Хоч вісімка і не користується такою популярністю як 7 чи 10, якась магія в ній все одно є. Класичний номер 8 додає впевненості та міцності команді, що є дуже важливим. Як би не було: не номер прославляє футболіста, а футболіст номер.

Даріна Богуш, спеціально для Футбол 24