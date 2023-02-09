Місце в заявці отримав і новачок – 25-річний вінгер Віктор Циганков. Гравець збірної України вже дебютував за Жирону в минулому турі проти Валенсії та допоміг каталонцям втримати перемогу, хоч і не відзначився результативними діями.

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Прізвище Циганкова є серед 21-го футболіста, які поїдуть на гру з Кадісом, інформує офіційний Twitter Жирони.

Матч Кадіс – Жирона стартує 10 лютого о 22:00 за Києвом. Команда Циганкова посідає 11 місце (24 очки), Кадіс йде у зоні вильоту (18 позиція, 19 балів).

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