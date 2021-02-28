Лідер Динамо Віктор Циганков вкотре вписав своє ім'я в історію київського клубу.

Динамо розгромило ФК Львів у рамках 16-го туру УПЛ, а одним із авторів голів став Віктор Циганков, який відзначився 58-м м'ячем у футболці "біло-синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

Львів – Динамо – 1:4 – відео голів та огляд матчу

За цим показником 23-річний вінгер обійшов сканадльного екс-форварда Динамо Артема Мілевського та розташувався на 6-й сходинці рейтингу. Наступною "жертвою" Циганкова може стати його тезка Віктор Леоненко, який забивав за киян 62 м'ячі.

У нинішньому сезоні УПЛ Циганков провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

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