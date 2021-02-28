Лидер Динамо Виктор Цыганков в очередной раз вписал свое имя в историю киевского клуба.

Динамо разгромило ФК Львов в рамках 16-го тура УПЛ, а одним из авторов голов стал Виктор Цыганков, который отметился 58-м мячом в футболке "бело-синих", сообщает официальный сайт клуба.

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По этому показателю 23-летний вингер обошел сканадльного экс-форварда Динамо Артема Милевского и расположился на 6-й строчке рейтинга. Следующей "жертвой" Цыганкова может стать его тезка Виктор Леоненко, который забивал за киевлян 62 мяча.

В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 15 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.

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