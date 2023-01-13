Циганков не з'явився на сьогоднішній медогляд Динамо – футболіст перебуває за кордоном
Схоже, чутки щодо можливого відходу Віктора Циганкова з київського клубу у зимове трансферне вікно не безпідставні.
Півзахисник Динамо Віктор Циганков не прибув на сьогоднішній медогляд київської команди, повідомляє Динамоманія.
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За інформацією джерела, 25-річний футболіст наразі перебуває за кордоном. Ймовірно, його відсутність пов'язана з потенційним працевлаштуванням в іншому клубі. Раніше ЗМІ заявляли про інтерес до українця з боку Андерлехта.
Нагадаємо, контракт Циганкова з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні він провів за киян 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.
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