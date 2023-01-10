У послугах Циганкова зацікавився Андерлехт, повідомляє Het Laatste Nieuws. Бельгійський клуб хоче підписати гравця вже взимку.

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Проблемою може стати фінансовий бік переходу. Через те, що контракт Циганкова завершується влітку 2023-го, його перехід не буде надто коштовним, але зарплата вінгера може бути завеликою. Андерлехт вже працює над тим, аби розвантажити зарплатну відомість. В іншому випадку трансфер не відбудеться.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Віктора також сватають в ПСВ, який відпустив Коді Гакпо до Ліверпуля. Додамо, що в бельгійській першості виступають і два інших гравці збірної України – Роман Яремчук та Едуард Соболь (обидва у складі Брюгге).

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